Juliana Didone encara o desafio de ser Hortência nos cinemas

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Juliana Didone, aos 41 anos e 1,72m, foi escolhida para dar vida à icônica Hortência em um filme sobre a histórica medalha de prata do basquete feminino nas Olimpíadas de Atlanta em 1996. Com experiência prévia em esportes com bola, a atriz se prepara intensamente para o papel, visando dispensar dublês nas quadras.

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Apenas 2 centímetros mais baixa que Hortência, Juliana Didone, 41 anos e 1,72 metro, foi escolhida para interpretá-la em um longa sobre os bastidores da preparação para a Olimpíada de Atlanta, em 1996, aquela em que a seleção feminina de basquete na qual ela tinha protagonismo conquistou uma inédita medalha de prata. As cestas, aliás, não são de todo desconhecidas para a atriz. Antes de enveredar pela carreira artística, já se interessava por esportes com bola — do vôlei e handebol passou ao basquete. “É terapêutico. Fui uma criança ansiosa, gordinha, e o jogo me acalmava”, conta Juliana, que deu um gás nos treinos em quadra e se mudou para São Paulo com a filha, de 8, para mergulhar nas gravações. “A ideia é fazer as cenas sem dublê”, adianta.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 17 de julho de 2026, edição nº 3004