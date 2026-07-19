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Cultura

Juliana Didone encara o desafio de ser Hortência nos cinemas

Atriz viverá jogadora de basquete - e não usar dublê em cenas

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h25
Juliana Didone
Juliana Didone (@julianadidone @rocha.cristal/Instagram)
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Juliana Didone encara o desafio de ser Hortência nos cinemas Priorizar nos meus resultados Google

Apenas 2 centímetros mais baixa que Hortência, Juliana Didone, 41 anos e 1,72 metro, foi escolhida para interpretá-la em um longa sobre os bastidores da preparação para a Olimpíada de Atlanta, em 1996, aquela em que a seleção feminina de basquete na qual ela tinha protagonismo conquistou uma inédita medalha de prata. As cestas, aliás, não são de todo desconhecidas para a atriz. Antes de enveredar pela carreira artística, já se interessava por esportes com bola — do vôlei e handebol passou ao basquete. “É terapêutico. Fui uma criança ansiosa, gordinha, e o jogo me acalmava”, conta Juliana, que deu um gás nos treinos em quadra e se mudou para São Paulo com a filha, de 8, para mergulhar nas gravações. “A ideia é fazer as cenas sem dublê”, adianta.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 17 de julho de 2026, edição nº 3004

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