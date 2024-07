Julia Soares sai do anonimato e, em feito inédito, já tem marca em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Julia Soares fez o Brasil conhecer mais um nome de peso na ginástica artística durante os Jogos Olímpicos de Paris. Neste domingo, 28, a atleta brasileira teve uma excelente atuação e garantiu uma vaga para a final da categoria trave. A série neste movimento levava seu nome ‘Soares’, como é habitual na categoria. Ele consistia num giro de entrada para o aparelho, sendo homologado no Pan-Americano de 2021, na Colômbia. Ela obteve a nota 13,800, chegando à decisão.

Aos 18 anos, Julia está em sua primeira edição de Olimpíadas e disparou nas redes sociais. Ela tinha “apenas” 44 mil seguidores no Instagram, e em menos de 24 horas, ganhou mais de meio milhão e chegou aos 592 mil até o início da tarde desta segunda-feira, 29. “Os jogos olímpicos criam momentos históricos e eternizam heróis. Tão importante quando o mérito esportivo e sua consequente projeção, os passos seguintes da carreira de uma atleta que brilha podem ser transformados do ponto de vista de exposição e interesse de marcas patrocinadoras, mas para isso é necessário que tal atleta e seu staff esteja preparado para colher os frutos comerciais do sucesso”, analisa Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

“Os Jogos são o ápice dos esportes olímpicos. O atleta que souber se comunicar e interagir com os torcedores nas provas e nas redes durante esse período tendem a construir um relacionamento que tem potencial de longo prazo, aumentando ainda sua força com mercado publicitário e interesse das marcas”, complementa Bruno Brum, CMO da End to End, hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo e produtora de conteúdo oficial das redes sociais do Time Brasil durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Além do desempenho na trave, a jovem atleta também fez o público vibrar com a atuação no solo, embalando canções como Cheia de Manias, do Raça Negra, e Milord, de Edith Piaf. A primeira aparição internacional de Julia Soares aconteceu em 2022, quando conquistou o ouro na etapa de Baku da Copa do Mundo. No mesmo ano, também conquistou quatro ouros no Sul-Americano. Ela também fez parte do grupo que conquistou a medalha de prata no Mundial de 2023, que acabou garantindo a vaga do Time Brasil para os Jogos de Paris. As finais individuais da ginástica acontecem na quinta-feira, 1, a partir das 13h15, enquanto que a final por equipe é nesta terça-feira, 30, no mesmo horário.