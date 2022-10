Julia Dalavia saiu de mocinha chata a estrela de ‘Pantanal’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tal qual Bella Campos, a Muda de Pantanal, abocanhada — de leve — por um jacaré quando nadava em um rio, a colega de elenco Julia Dalavia, 24, a Guta, relata que também teve seu encontro de primeiro grau com alguma criatura aquática em um intervalo das gravações. “Não vi, mas provavelmente foi um jacaré, pelo tamanho da cicatriz que ficou no meu bumbum”, conta. Na reta final da novela de enorme sucesso, Julia colhe os louros do posicionamento firme e liberado da sua personagem, que esnobou os peões chucros e caiu nas graças do público. “Eu sou feminista de diferentes maneiras. Tenho dias de gritar, explicar. Em outros, não tenho saco para falar nada”, revela, toda segura de si.

Publicado em VEJA de 5 de outubro de 2022, edição nº 2809