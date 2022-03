Jovem que fugiu de abusos na Arábia Saudita lança livro no dia da mulher

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O rosto de Rahaf Mohammed ficou mundialmente conhecido em 2019, quando fugiu da Arábia Saudita após expor os abusos que sofria pela família e em seu país. Cansada da repressão, a jovem, agora com 21 anos, planejou sua fuga com ajuda de uma rede clandestina de garotas em um site e foi parar na Tailândia – onde foi barrada e, com medo de ser deportada, usou o Twitter para chamar atenção da agência de refugiados da ONU e conseguir asilo. Seu drama deu origem ao livro ‘Rebelde – Minha fuga da Arábia Saudita para a liberdade’, na tradução para o português, que será lançado na próxima terça-feira, 8, Dia Internacional da Mulher.

Contrariando todas as expectativas de como uma mulher árabe deve se parecer, Rahaf, que cresceu em uma casa luxuosa e conservadora com mais seis irmãos, criou recentemente um perfil no Onlyfans. Por lá, ela ganha dinheiro vendendo conteúdos, digamos, para lá de picantes. “A nudez empodera algumas, a modéstia empodera algumas. Coisas diferentes empoderam mulheres diferentes e não cabe a você dizer a ela qual é o certo”, publicou no Instagram junto com duas fotos usando uma lingerie cheia de transparências.