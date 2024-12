José Loreto viverá papel bíblico em novo trabalho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após interpretar um vilão, cantor e um peão em uma sequência de novelas na TV Globo, José Loreto, 40 anos, agora vai viver Jesus no teatro. O ator está no elenco da 56ª edição do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que acontecerá entre 12 e 20 de abril de 2025, no município do Brejo da Madre de Deus, a 180 quilômetros do Recife, em Pernambuco. Com mais de 450 atores e figurantes envolvidos na montagem, o espetáculo acontece em uma cidade-teatro, reproduzindo cenários bíblicos, como o Palácio de Herodes e o templo de Jerusalém, em uma área de 100 mil metros quadrados. Além de Loreto, a peça conta com a participação de Letícia Sabatella, 53, que dará vida à Maria, Leopoldo Pacheco, 64, como Pilatos, e Werner Schünemann, 65, no papel de Herodes.

