Jorge Aragão e Emicida relançam sucesso antigo do sambista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos maiores sucessos de Jorge Aragão, 75 anos, Identidade ganhou uma nova roupagem e trechos inéditos com Identidade Preta. A música, lançada nesta sexta-feira, 6, foi feita em parceria com Emicida, 39, e traz nova letra e sonoridade, unindo samba e rap. A música faz parte do projeto Identidade, que reúne outros hits já conhecidos do sambista, como Malandro, Cabelo Pixaim, Preto Cor Preta, Coisa de Pele, Moleque Atrevido, gravados em parceria com diversos artistas, entre eles, L7nnon, Xamã, Djonga. “Esse projeto Identidade, que começou a ser lançado no ano passado trazendo inúmeras parcerias do cenário do Rap é muito importante pra mim, porque traz muita representatividade e faz o resgate da nossa ancestralidade. Estou muito orgulhoso, de trabalhar com tantos nomes da nova geração e da antiga também”, conta Aragão, com exclusividade, à coluna GENTE.

O novo trabalho estreia enquanto o músico se recupera de uma cirurgia de retirada da vesícula, feita no início de dezembro. O sambista garante à coluna que está tudo bem. “Eu gostaria de tranquilizar não só os meus fãs, mas todos aqueles que se preocuparam, dizendo que o vovô aqui está bem. O trabalho não para, e estou muito feliz por poder lançar essa música, pra trazer um pouco de alegria, reflexões e acalento para o coração de quem ouve e gosta do meu trabalho. O principal legado que pretendo deixar, é a minha arte”, celebra ele, animado com o lançamento: “Espero que o pessoal possa ouvir e curtir bastante essa minha parceria com o Emicida”.

