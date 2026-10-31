Jon Fosse explica a ‘maldição do Nobel’ que ronda escritores vencedores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Desde que foi agraciado com o Nobel de Literatura, em 2023, Jon Fosse, 67 anos, não para: vai de uma entrevista a outra e engatou em uma maratona de congressos e feiras literárias. Só não escreve. Pois às voltas com o lançamento da segunda parte da trilogia Vaim, pronta antes do prestigiado prêmio, avisa que nos próximos meses vai concentrar esforços no último livro da série. “O Nobel é uma bênção, mas também uma maldição”, pondera ele, que lamenta não mais conseguir sair de casa, em Oslo, a gélida capital da Noruega, sem ser reconhecido. “O pior é enfrentar uma fila de gente me abordando para tirar selfies”, desabafa Fosse, rompendo com a timidez que o fez, lá atrás, encontrar na escrita seu “melhor refúgio”.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019

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