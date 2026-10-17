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Jogadora de basquete reforça posição contra atletas trans em time

Sophie Cunningham provoca debate sobre identidade de gênero com frase em boné

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 11h00
Duas mulheres sorridentes posam juntas, uma com uniforme de banda marcial e clarinete, a outra com boné laranja WOMAN e moletom cinza PLAY RIGHT SIDE. No canto superior direito, um boné laranja com a frase No Cis, Just... WOMAN
Sophie Cunningham (Scott Winters/Icon Sportswire/Getty Images)
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Atleta do Indiana Fever, equipe da WNBA, a prestigiada liga de basquete feminino nos Estados Unidos, Sophie Cunningham, 30 anos, resolveu deixar bem claro o que pensa sobre a onda woke, assunto que divide o polarizado caldo da política do país. Ao ser homenageada durante uma partida de futebol americano, ela apareceu usando boné com a frase “nada de cis, apenas… mulher”, enfatizando não ser adepta do vocábulo politicamente correto. Sophie, aliás, é vocal defensora da exclusão de mulheres trans em quadras e arenas, tema querido aos trumpistas. “É questão de bom senso”, diz ela, que se tornou o alvo da vez nas redes.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017

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