Jogadora de basquete reforça posição contra atletas trans em time

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Sophie Cunningham, estrela da WNBA, gerou polêmica ao se manifestar contra a “onda woke” e em defesa da exclusão de mulheres trans do esporte. Com um boné provocativo, a atleta reacendeu o debate sobre o politicamente correto e a identidade de gênero nos EUA, tornando-se alvo nas redes sociais.

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Atleta do Indiana Fever, equipe da WNBA, a prestigiada liga de basquete feminino nos Estados Unidos, Sophie Cunningham, 30 anos, resolveu deixar bem claro o que pensa sobre a onda woke, assunto que divide o polarizado caldo da política do país. Ao ser homenageada durante uma partida de futebol americano, ela apareceu usando boné com a frase “nada de cis, apenas… mulher”, enfatizando não ser adepta do vocábulo politicamente correto. Sophie, aliás, é vocal defensora da exclusão de mulheres trans em quadras e arenas, tema querido aos trumpistas. “É questão de bom senso”, diz ela, que se tornou o alvo da vez nas redes.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017