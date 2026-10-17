Jogadora de basquete reforça posição contra atletas trans em time
Sophie Cunningham provoca debate sobre identidade de gênero com frase em boné
Atleta do Indiana Fever, equipe da WNBA, a prestigiada liga de basquete feminino nos Estados Unidos, Sophie Cunningham, 30 anos, resolveu deixar bem claro o que pensa sobre a onda woke, assunto que divide o polarizado caldo da política do país. Ao ser homenageada durante uma partida de futebol americano, ela apareceu usando boné com a frase “nada de cis, apenas… mulher”, enfatizando não ser adepta do vocábulo politicamente correto. Sophie, aliás, é vocal defensora da exclusão de mulheres trans em quadras e arenas, tema querido aos trumpistas. “É questão de bom senso”, diz ela, que se tornou o alvo da vez nas redes.
Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura
Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017