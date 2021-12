Jogador Vini Jr. constrói casa de R$ 20 milhões na Barra da Tijuca, no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em fase espetacular no futebol europeu, Vinicius Jr. está erguendo em um condomínio da Barra da Tijuca (onde mais?) uma mansão consoante com seu status de “joia inegociável” do Real Madrid. Ao fim das obras, o craque de 21 anos terá investido cerca de 20 milhões de reais no casarão com piscina climatizada, saunas, salão de jogos, elevador, adega e — último grito entre os jogadores de futebol — boate particular em uma área subterrânea com paredes acústicas.

Dinheiro ele tem de sobra, mas, ao que parece, não fez bom negócio. “Pagou caro, essa é a verdade”, diz Rubem Vasconcellos, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Rio. “No mesmo condomínio as casas mais valiosas não chegam à metade disso.”

Publicado em VEJA de 15 de dezembro de 2021, edição nº 2768