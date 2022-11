Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Às vésperas da Copa do Mundo, Gabriel Jesus vive uma crise em seu relacionamento com a pernambucana Raiane Lima. Eles pararam de se seguir nas redes sociais e apagaram as fotos em que apareciam juntos. Pais de Helena, os dois só deixaram nas redes sociais as fotos em que estão com a menina, separados.