Joe Biden quebra silêncio após condenação do filho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O presidente americano Joe Biden se pronunciou após condenação de seu filho Hunter Biden, nesta terça-feira, 11. Hunter foi considerado culpado em três acusações federais em Wilmington, após julgamento de uma semana centrado na obtenção ilegal e porte de arma de fogo enquanto era viciado em substância controlada. Sua sentença é esperada para meados de outubro.

O presidente comentou o veredicto em um comunicado: “Como disse na semana passada, sou o presidente, mas também sou pai. Jill e eu amamos nosso filho e estamos muito orgulhosos do homem que ele é. Hoje, muitas famílias que tiveram entes queridos lutando contra o vício entendem o sentimento de orgulho ao ver alguém que você ama sair do outro lado e ser tão forte e resiliente na recuperação. Como também disse na semana passada, aceitarei o resultado deste caso e continuarei a respeitar o processo judicial enquanto Hunter considera um recurso. Jill e eu sempre estaremos ao lado de Hunter e do resto de nossa família com nosso amor e apoio. Nada jamais mudará isso”.