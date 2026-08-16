João Marcelo Bôscoli fala da nova versão de álbum de Elis Regina
Remasterização do clássico da Pimentinha gera debate familiar
O álbum Elis, de 1973, do qual fazem parte clássicos como Oriente e É com Esse que Eu Vou, era joia escondida na carreira de Elis Regina. A obra foi recentemente remasterizada e o interesse em torno dela explodiu. Foram mais de 270 000 execuções no Spotify desde março. A qualidade do disco contou com um empurrão que aumentou a curiosidade em torno do LP: a briga entre o produtor musical João Marcello Bôscoli, 56 anos, e o ex–marido da cantora, o pianista Cesar Camargo Mariano, que detonou a nova mixagem feita por Bôscoli. “Respeito a opinião do Cesar Camargo, mas ele não é da família”, diz Bôscoli, com inteligente ironia. Para ele, não há dúvida: a mãe estaria feliz com o resultado porque costumava reclamar da qualidade do som dos álbuns, e adaptá-lo aos novos recursos é uma bela iniciativa. Velhos e novos fãs de Elis concordam.
Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 14 de agosto de 2026, edição nº 3008