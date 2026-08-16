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Cultura

João Marcelo Bôscoli fala da nova versão de álbum de Elis Regina

Remasterização do clássico da Pimentinha gera debate familiar

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 15h00
João Marcello Bôscoli
João Marcello Bôscoli (Redes Sociais/.)
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João Marcelo Bôscoli fala da nova versão de álbum de Elis Regina Priorizar nos meus resultados Google

O álbum Elis, de 1973, do qual fazem parte clássicos como Oriente e É com Esse que Eu Vou, era joia escondida na carreira de Elis Regina. A obra foi recentemente remasterizada e o interesse em torno dela explodiu. Foram mais de 270 000 execuções no Spotify desde março. A qualidade do disco contou com um empurrão que aumentou a curiosidade em torno do LP: a briga entre o produtor musical João Marcello Bôscoli, 56 anos, e o ex–marido da cantora, o pianista Cesar Camargo Mariano, que detonou a nova mixagem feita por Bôscoli. “Respeito a opinião do Cesar Camargo, mas ele não é da família”, diz Bôscoli, com inteligente ironia. Para ele, não há dúvida: a mãe estaria feliz com o resultado porque costumava reclamar da qualidade do som dos álbuns, e adaptá-lo aos novos recursos é uma bela iniciativa. Velhos e novos fãs de Elis concordam.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 14 de agosto de 2026, edição nº 3008

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