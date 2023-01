João Diamante leva representatividade à ‘cozinha’ da Globo

Ao lado de Paola Carosella e Leandro Hassum, João Diamante foi escolhido para ser um dos jurados do novo reality de culinária da Globo, Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua, que estreia neste domingo, 29. O chef de cozinha se emociona ao falar da importância de participar do programa. “Não é o João que está aqui, é 80% da população brasileira que hoje está aqui sendo representada pelo João. É muito vazio ser só o João. Eu levo parte da população brasileira”, disse emocionado, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 10, para lançar a atração.

Nascido e criado na comunidade Nova Divanéia, no Grajaú, zona norte do Rio, Diamante é proprietário do restaurante itinerante Na Minha Casa, no mesmo bairro. Foi apresentador do programa Garimpeiros do sabor, no canal Woohoo; participou como convidado do Mestre do sabor, da TV Globo; foi jurado do Cozinheiros em ação, do GNT; marcou presença no Mais você, entre outros trabalhos na TV e canais da internet.