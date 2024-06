Jefferson Rueda comenta como mudanças climáticas afetam cozinha

Um dos maiores talentos da gastronomia brasileira, Jefferson Rueda, 47 anos, enfrentou nos últimos tempos sérios problemas de saúde e o divórcio com Janaína Torres, 49, com quem criou sucessos como A Casa do Porco. Por isso, teve bons motivos para comemorar recentemente a estrela verde concedida ao restaurante pelo Guia Michelin, uma premiação aos estabelecimentos afinados com a cartilha da sustentabilidade. “Antes, o brasileiro tinha vergonha de dizer que come carne de porco”, conta. Ainda sócio da ex nos negócios, ele tem sido hoje mais presente no sítio no interior de São Paulo que abastece a cozinha do local. Sugado pelo trabalho extra após uma onda de calor fora de época, seca que lhe custou a perda total dos legumes e hortaliças, diz estar saudoso de suas panelas: “Tenho sido mais jardineiro do que cozinheiro”.

Publicado em VEJA de 31 de maio de 2024, edição nº 2895