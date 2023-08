Jantar em São Paulo reúne personalidades para exaltar carnaval do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

José Victor e Tatianna Oliva abriram as portas de sua residência em São Paulo, nesta quarta-feira, 16, para promover um jantar com o objetivo de exaltar o carnaval, com foco em um dos mais importantes projetos da Holding Clube no mercado, o Camarote N°1. A ocasião, que recebeu Sabrina Sato e Silvia Braz, se iniciou com um discurso do anfitrião, que junto a Eduardo Cavaliere, secretário da Casa Civil do Rio, reforçou a importância do investimento na celebração para além dos camarotes. “O carnaval do Rio de Janeiro é uma coisa única. Ele mudou muito e evoluiu ao longo desses 35 anos de Nº1 e hoje a festa é extraordinária. Para mim, temos que falar do samba todo ano, é muito importante para nós e nossas origens. Como a Alcione canta: ‘Não podemos deixar o samba morrer’”, disse Victor Oliva, presidente do conselho da Holding Clube, pioneiro na criação do primeiro camarote na Sapucaí.

O jantar recebeu os sócios do Camarote Nº1 – Ju Ferraz, Marcio Esher, Priscila Pellegrini e Flávio Sarahyba – além de executivos como Rodolfo Medina, Dody Sirena e Antonio Camarotti, e personalidades como Hortência, Elisa Zarzur, Duda Nogueira, Antônio Oliva, Sabrina Sato, musa do Camarote Nº1, e Thiago Mansur.

