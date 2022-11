Janja recebe apoio ao ser alvo de fala supostamente machista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após uma fala da analista política Eliane Cantanhêde, da GloboNews, a futura primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, foi defendida por congressistas, celebridades e pelo próprio PT. Cantanhêde disse na sexta-feira, 11, no programa Em Pauta, que há um incômodo com o “excesso de espaço” que Janja ocupa no processo de transição do governo. Ela questionou, inclusive, a presença de a presença deaJanja sentada ao lado de Lula, Alckmin e Gleisi Hoffmann durante encontro com aliados.

A Secretaria Nacional de Mulheres do PT, em nota, repudiou o que chamou de “fala machista” da jornalista. Diz o comunicado: “Em primeiro lugar, defendemos o direito de a mulher ocupar espaço na política, independente de quem seja e do lugar que ela ocupe. Atuamos diuturnamente pela composição de uma esfera pública saudável e democrática, em que todas as pessoas possam ocupar espaço sem sofrer nenhum tipo de violência. E, no caso das mulheres, a bandeira do enfrentamento à violência política de gênero tem sido uma das principais frentes de batalha que as mulheres do PT vem atuando no último período”.

Várias personalidades se manifestaram em apoio a Janja. Confira alguns:

A fala de Eliane Catanhede sobre Janja é das piores coisas que já vimos uma mulher falar sobre outra. @JanjaLula sempre disse que gostaria de ressignificar esse papel de primeira dama e pelo visto ela já começou a fazê-lo.Janja não veio para ficar nos bastidores. RESPEITA A JANJA — Daniela Mercury (@danielamercury) November 12, 2022

“Se uma mulher tem poder, porque é que é preciso disfarçar que tem poder? Mas a triste verdade é que o nosso mundo está cheio de homens e de mulheres que não gostam de mulheres poderosas.” (Chimamanda Ngozi Adichie)#RespeitaAJanja pic.twitter.com/ewYdiCnlHk — André Janones (@AndreJanonesAdv) November 12, 2022

Janja entende muito, trabalha dia e noite e é um orgulho pro Brasil tê-la como primeira-dama. A mulher é socióloga com MBA em Gestão Social e Sustentabilidade. Respeita a Janja! pic.twitter.com/eY5bii3PaP — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) November 12, 2022

Me apavora o machismo incrustado na cabeça de mulheres ditas esclarecidas, onde estereótipo dos papéis delegados a nós é o importante. Desprezível fala de Eliane Cantanhede s/ @JanjaLula.Ter opinião e participação politica é direito de TODAS nós mulheres!Sem essa de primeira dama — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 12, 2022