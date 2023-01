Janja manda recado para Preta Gil, que luta contra câncer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Janja Silva mandou sua mensagem de força para Preta Gil nesta quarta-feira, 11, através do seu perfil no Instagram. Preta luta contra um câncer no final do intestino. A primeira dama escreveu “Pretinha, nossos corações e nossas orações estão com você. Sinta nosso carinho e força. Um grande beijo nosso! na foto, Janja aparece entre a cantora e Flora Gil, na ultima edição do Rock in Rio, em setembro.