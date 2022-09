Janja manda recado para Cristina Kirchner após atentado

Giro VEJA - quinta, 1 de setembro

A alta do PIB e seus desdobramentos na campanha presidencial são os destaques do dia

O PIB brasileiro cresceu 1,2% no segundo trimestre deste ano, em sua quarta alta consecutiva e superando as expectativas do mercado. É uma boa notícia para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que trabalha para manter o otimismo do eleitor. A alta foi puxada pela indústria e pelo setor de serviços, indicando ainda uma alta no consumo das famílias brasileiras. O desafio da campanha do presidente, no entanto, será segurar o cenário positivo até a ida às urnas.