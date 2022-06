Janja elege “galã”, e não é Lula; saiba o escolhido

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um comentário na internet em tom de brincadeira anda rendendo para Janja, mulher do ex-presidente Lula (PT). Tudo porque Rodrigo Hilbert postou que seu programa Tempero de família, do GNT, agora será gravado no icônico edifício Copan, em São Paulo. O humorista Paulo Vieira não perdeu tempo e brincou com o ator/apresentador/faz-tudo Hilbert: “Sai daqui, esse prédio já tem um galã”. Eis que Janja, toda bem humorada, escreveu em resposta a Vieira: “Ih, perdeu, amigo”, numa clara elogiada a Hilbert, este sim o novo dono do título de galã do Copan.