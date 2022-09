Janja curte penúltimo dia de Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mulher do ex-presidente Lula, a socióloga Janja chegou ao Rock in Rio no final da tarde deste sábado, 10, a convite de Gilberto Gil e Flora, mulher do músico, para assistir à apresentação dos filhos e netos de Gil, a banda Gilsons, que se apresentou no Palco Sunset. Depois, Janja aproveitou para curtir o show de Djavan, no Palco Mundo, sem Lula.

Vale ressaltar que um dos gritos de protesto mais ouvidos durante o festival é o “fora Bolsonaro”. A frase tem sido uma constante tanto no Palco Mundo quanto no Sunset. Bolsonaro é o principal adversário de Lula nas eleições que ocorrem no dia 2 de outubro.