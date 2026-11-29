Jane Fonda investe em documentário político, mas de olho em Hollywood
Aos 88 anos, atriz está em produção sobre crise climática e prepara novo filme na ficção
Com décadas de estrada no ativismo ambiental, Jane Fonda, 88 anos, acaba de ajudar a levar a causa ao cinema. É dela a voz que narra Gaslit, documentário feito em parceria com o Greenpeace, disponível no YouTube. A ideia nasceu de um encontro em situação peculiar: em 2019, a diretora Katie Camosy registrava manifestações contra as mudanças climáticas em Washington quando esbarrou ali com a veterana atriz, que já foi presa cinco vezes por sua aguerrida atuação. “Essa crise não diz respeito apenas ao petróleo e ao gás, mas à injustiça, à poluição e à destruição de comunidades inteiras”, brada Jane, que irá por ora baixar a temperatura com a ficção The Correspondent, longa em que interpreta uma advogada aposentada apaixonada por escrever cartas, ainda sem data de estreia.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023