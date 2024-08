James Cameron completa 70 anos: 5 filmes que marcaram sua carreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O diretor de cinema James Cameron está completando 70 anos nesta sexta-feira, 16. Conhecido por sua habilidade de criar universos fantásticos e inovadores, Cameron transformou a indústria cinematográfica com filmes que marcaram gerações e se tornaram ícones da cultura pop. Para celebrar o seu aniversário, a coluna GENTE reuniu cinco dos filmes mais famosos de sua carreira do diretor.

5. Aliens: O Resgate (1986)

Com a continuação do aclamado Alien – O 8º Passageiro (1979), Cameron conseguiu equilibrar o horror do primeiro filme com uma narrativa bastante explosiva, criando uma, que é considerada por muitos, das melhores sequências da história do cinema. A atriz Sigourney Weaver, 74, retornou como a protagonista Ellen Ripley, em uma performance que a levou a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Aliens é frequentemente citado como um dos melhores filmes de ação e ficção científica já feitos.

4. O Segredo do Abismo (1989)

O Segredo do Abismo é um suspense de ficção científica que combina efeitos visuais inovadores e uma narrativa tensa, onde uma equipe de mergulhadores enfrenta desafios desconhecidos nas profundezas do mar. O longa é lembrado até hoje por suas técnicas pioneiras em efeitos especiais.

3. O Exterminador do Futuro (1984)

Foi com o filme estrelado por Arnold Schwarzenegger, 77, que Cameron provou ser um mestre da ficção científica. A produção trouxe uma trama envolvente sobre inteligência artificial e viagem no tempo. Com orçamento modesto, o diretor entregou uma obra-prima que se tornou um clássico instantâneo, gerando uma franquia de sucesso e elevando o gênero de ação e ficção científica a um novo patamar. Desde o lançamento, Schwarzenegger já passou até pelo governo do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, mas ainda é lembrado pela eterna fala “Hasta la vista, baby”.

2. Avatar (2009)

Com Avatar, James Cameron proporcionou mais uma revolução nas telas, e mais uma vez com Sigourney Weaver no elenco. Usando e abusando da tecnologia 3D, o diretor criou o filme ambientado no exuberante mundo de Pandora, que explora a relação entre humanos e uma raça alienígena, abordando questões ambientais e sociais. Avatar tornou-se a maior bilheteria de todos os tempos até ser superado por Vingadores: Ultimato, em 2019, mas sua influência no cinema digital permanece incomparável. Em 2022, o longa ganhou uma continuação, e o mestre do cinema ainda promete uma nova sequência.

1. Titanic (1997)

Impossível falar de James Cameron sem mencionar Titanic. Com recorde de bilheteria, o longa se tornou um fenômeno cultural ao retratar a trágica história do naufrágio do navio, misturando romance, drama e muitos efeitos visuais. A produção levou 11 Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, e consolidou Cameron como um dos maiores cineastas de Hollywood. Pode-se dizer que a cena de “Eu sou o rei do mundo”, com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, entrou na lista das mais clássicas já vistas nas telonas.