Jair Renan atola em estrada e é surpreendido por animal silvestre no breu

Frio de seis graus. Mais de dez da noite dessa segunda-feira, 30. Jair Renan Bolsonaro estava a caminho de Gramado, na serra gaúcha, quando utilizou uma rota alternativa e acabou atolado numa pista de terra batida. Local escuro, sem qualquer iluminação, estrada improvisada. Pensa que acabou o “perrengue chique” do rapaz? Acompanhado de um amigo, ele saiu do carro e, mesmo batendo o queixo de tanto frio, propôs jogar jogo da velha no vidro embaçado. A amiga que os acompanhava preferiu permanecer no veículo, enquanto o motorista e o segurança foram tentar ajuda para liberar o carro. Os “aventureiros” ainda avistaram uma raposa. “Sinal de boa sorte! Acabei de inventar”, disse o filho 04 de Jair Bolsonaro. “E esse programa de índio aí?, continuou. “Culpa tua”, respondeu o amigo, que fazia registros do momento com uso do flash do celular. Era quase meia-noite quando Renan conseguiu chegar no hotel em Gramado. Seguro e bem longe de raposas.