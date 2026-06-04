Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Ivete Sangalo fez uma homenagem ao ex-marido, Daniel Cady, em seu aniversário, nesta quinta-feira, 4. Em mensagem compartilhada nesta semana, a cantora parabenizou o ex-companheiro e destacou o vínculo de respeito e parceria mantido entre eles, mesmo após o fim da relação.

Na publicação, a baiana desejou felicidades ao nutricionista e reforçou o clima de harmonia na convivência familiar, chamando atenção dos seguidores pela forma afetuosa do recado.

O que Ivete escreveu na mensagem?

A cantora celebrou o aniversário de Cady e escreveu um texto de tom carinhoso, destacando o papel dele na vida da família. “”Hoje o dia é todo dele! Receba todo nosso amor, cheio de saúde, benção e vivendo seus lidos e fortes propósitos. Viva o papai!”, resumiu a artista na mensagem, que foi interpretada como um gesto de proximidade e respeito entre os dois.

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A publicação repercutiu entre fãs, que elogiaram a postura da cantora e a forma como o ex-casal mantém uma relação amistosa após o término.

Como é a relação entre Ivete e Daniel Cady?

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Ivete e Daniel anunciaram a separação no fim do ano passado. Segundo o ex-casal, a decisão foi tomada de forma “conjunta e madura” e que o motivo é manter o respeito da história que construíram. Desde então, os dois têm mantido uma convivência pautada pelo respeito e parceria na criação dos filhos, Marcelo, 16, e as gêmeas Marina e Helena, 8.

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