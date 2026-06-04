Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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A cantora Ivete Sangalo surpreendeu ao compartilhar uma mania que carrega no dia a dia. Conhecida pela energia nos palcos e pelo bom humor, a baiana confessou que tem uma mania quase obsessiva relacionado à limpeza e organização dos ambientes por onde passa.

“A minha mania mais aleatória é arrumar todo lugar em que eu estou. Quero dar uma organizada, tirar a sujeirinha da superfície, colocar cada coisa no seu devido lugar. É uma mania”, contou, em conversa com os seguidores nas redes sociais.

Segundo a artista, dificilmente consegue ignorar sujeiras ou objetos fora do lugar. Sempre que chega a um espaço, incluindo academia e até com seu maquiador, sente vontade de organizar o ambiente e verificar se tudo está limpo. “Uma pessoa louca! Adoro limpar canto de parede, uma quina… Sempre acho que a pessoa que limpou não se dedicou àquele canto”, acrescentou.

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Além da confissão sobre o hábito doméstico, Ivete se abriu sobre o que momentos de fraqueza trouxeram para sua vida. “Percebi minha potência nos momentos de mais fraqueza e os mais difíceis, quando eu estava mais suscetível e mais frágil. A hora em que puxei a espada foi no momento de maior fragilidade e delicadeza da vida. Quando você estiver sentindo que o bicho está pegando, é ali que você vai encontrar a saída”, refletiu a cantora, que já se prepara para o Rock in Rio, em setembro.

“Meu amor, você sabe que eu não saio de casa para fazer qualquer negócio. A gente vem fazendo história. Cada show gera momentos especiais. Neste ano, se prepara, que eu venho nua”, prometeu.

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