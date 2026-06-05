Italianos entram em atrito com Dua Lipa por causa de casamento
Casal trocou alianças no último domingo, 31, em Londres, mas festão para amigos e familiares acontece neste final de semana
Em julho do ano passado, Dua Lipa compartilhou uma série de fotos no Instagram durante suas férias em Palermo com Callum Turner, o ator britânico com quem havia ficado noiva semanas antes. Agora, o casal desembarcou na capital siciliana para se preparar para o que devem ser três dias de celebrações no fim de semana em comemoração ao casamento deles.
As especulações do destino ganharam força em abril, quando o jornal Giornale di Sicilia afirmou que uma organizadora de casamentos foi contratada para preparar as celebrações em Palermo. Incluindo a reserva de um andar inteiro de suítes na Villa Igiea, o hotel cinco estrelas em estilo art nouveau pertencente ao grupo Rocco Forte Hotels.
De acordo com os tabloides Daily Mail e Page Six, o casal reservou o complexo monumental Villa Valguarnera, em Bagheria, para abrigar a cerimônia religiosa, e que promete contar com mais de 300 convidados. A festa deve ocorrer no luxuoso Palazzo Valguarnera-Gangi, que já serviu de cenário para diversas produções cinematográficas.
O clima em Palermo, no entanto, é um tanto ambivalente. Enquanto alguns moradores se orgulham de Dua Lipa ter escolhido a cidade para celebrar seu casamento, outros lamentam os bloqueios de ruas, os cordões de segurança e a perturbação geral da vida cotidiana, segundo o The Guardian. “Às vezes parece que a cidade está se transformando em um parque temático”, disse uma moradora ao veículo.
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