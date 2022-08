Irmão bolsonarista de Bruno Gagliasso se manifesta sobre caso de racismo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sempre em pé de guerra com o irmão famoso por questões políticas, Thiago Gagliasso defendeu Bruno e a mulher, Giovanna Ewbank, que passaram por momentos difíceis em férias em Portugal com os filhos. No sábado, 30, Giovanna discutiu com uma mulher portuguesa, após a mesma ter tido uma atitude racista contra seus filhos, Titi e Bless, e contra uma família de turistas angolanos, que estava no mesmo restaurante.

Thiago usou as redes sociais para demonstrar sua solidariedade à família. “Tive há pouco tempo com esses moleques, tanto a Titi quanto o Bless, duas crianças maravilhosas, que pelo menos a gente consegue manter distante dessa briga, desse momento conturbado que a gente vem passando… Mas papai do céu lá de cima sabe das coisas no momento certo e, independente de qualquer coisa, eu tô passando pra me solidarizar de coração mesmo e pra parabenizar a minha cunhada pela atitude que ela teve. Certamente eu teria feito muito pior, porque eu não imagino a raiva e o ódio que deve ter passado dentro do coração dela”, disse ele, declaradamente defensor de Jair Bolsonaro (PL), em oposição ao irmão, que apoia Lula (PT).