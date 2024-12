Irmã de Javier Milei recebe honraria de Tarcísio em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Karina Milei, secretária-geral da presidência da Argentina e irmã do presidente Javier Milei, e o ministro da economia do país, Luis Caputo, foram convidados pelo governador de São Paulo Tarcísio Freitas para uma homenagem no Palácio dos Bandeirantes. Em uma visita à capital paulista para discutir temas como a política fiscal argentina, o programa de corte de gastos do estado e a privatização da Sabesp, Tarcísio sentiu a retribuiu a visita da comitiva, concedendo a Karina a mais alta honraria do estado, a Ordem do Ipiranga.