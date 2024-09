Irene Ravache sobre influencers em novela: ‘É leviandade com os atores’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atores veteranos vêm dando voz com cada vez mais potência a um daqueles temas que felizmente começam a deixar o rol dos tabus — a falta de bons papéis para quem experimenta a passagem do tempo. Com 80 anos e mais de seis décadas de carreira, Irene Ravache, que sente o fenômeno na pele, resolveu agora cutucar o vespeiro do etarismo na peça Alma Despejada, em cartaz no Rio de Janeiro. “Não é agradável envelhecer nesta realidade, mas também não é o fim do mundo. Me foco muito na velhinha que sou”, diz ela que, como tanta gente, teve o contrato encerrado na Globo. “Se não estão escrevendo para nós, mais velhos, perguntem a eles o motivo”, alfineta a atriz, que só perde a paciência mesmo diante da ascensão dos influenciadores no ar. “É uma leviandade com os atores e o público”, dispara.

Com reportagem de Nara Boechat

Publicado em VEJA de 6 de setembro de 2024, edição nº 2909