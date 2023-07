Intelectuais e artistas celebram documentário sobre negritude do Globoplay

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O babalawô e professor da UFRJ Ivanir dos Santos recebeu amigos, atores, diretores e roteiristas em sua casa, no domingo, 23, na Mangueira, zona norte do Rio, para celebrar a série documental Resistência Negra, que o Globoplay prepara para estrear em novembro. A produção terá cinco episódios e será apresentada pela cantora Larissa Luz e pelo rapper Djonga. O projeto foi idealizado e levado à plataforma de streaming da Globo por Ivanir, atuante há mais de 40 anos em prol das liberdades, dos direitos humanos, das pluralidades contra o racismo e a intolerância religiosa. A direção geral é de Mayara Aguiar, uma das poucas figuras negras que trabalham como diretores na emissora, e a primeira mulher negra a atuar na teledramaturgia. “Respeito quem realiza construções negras. Me sinto orgulhoso dessas ações, é uma iniciativa coletiva do povo negro”, disse Ivanir.

O foco do encontro, em fortalecimento e complementaridade a ações de conscientização sobre a igualdade racial, foi organizado pelo Centro de Articulações de Populações Marginalizadas e contou com Maria Gal (a Neiva da novela Amor Perfeito); Juliana Alves (Wanda, de Amor Perfeito); Samantha Almeida, diretora de Diversidade e Inovação em Conteúdo da TV Globo; Diogo Almeida (Orlando, de Amor Perfeito), entre outros. “Existem movimentos que nos respaldam e nos sustentam para chegarmos até aqui. Nossos passos vêm de longe. Como aprendi com Lúcia, Xavier e Jurema Werneck e todo o movimento de mulheres negras. Há anos, os movimentos negros têm sido fundamentais nas suas reivindicações e lutas para que a gente chegasse hoje ao que é”, afirmou Juliana, no almoço regado a feijoada. Paulo Lins, escritor que colaborou no roteiro da série, reforça a necessidade do projeto. “É importante para todas as pessoas que de alguma forma ajudaram para equidade racial nesse país. Um país que tem uma discrimina racial muito grande e esse encontro celebra o que a gente conquistou e para também dizer que a luta continua”, disse.

Em uma bucólica vila de casas na Zona Norte, o “Quintal do Ivanir” ganhou uma roda de samba e com direito a palinha nos vocais de Marquinhos Oswaldo Cruz, figura importante no cenário carioca. Também compareceram: Claudia Vitalino, atuante do Movimento Negro e Mulheres Negras; Patrícia Rodrigues; coordenadora do projeto Casa da Mulher Sambista; Jonathan Raymundo, historiador e fundador do movimento Wakanda in Madureira; Erick Bretas, diretor do Globoplay; Tânia Amorim, umas das idealizadoras do documentário sobre Bangbala; além de intelectuais como Carlos Alberto Medeiros, Jacques d’Adeskye a secretária Adjunta da OAB/RJ Monica Alexandre Santos.

