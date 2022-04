Ingressos para show de Justin Bieber no Brasil esgotam em 12 minutos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A menos de quatro meses para o maior festival brasileiro, os ingressos para assistir seis dos sete dias do Rock in Rio já esgotaram. Em 1 hora e 40 minutos, todos os tickets para os shows de Post Malone (3/9), Justin Bieber (4/9), Green Day (9/9), Coldplay (10/9) e Dua Lipa (11/9) foram vendidos. Horas depois, a organização anunciou que não havia mais ingressos para o dia que tem como headliner a banda Guns n’ Roses (8/9).

Para quem ainda quer garantir a entrada no RIR, uma data segue disponível: o show que marca a abertura do evento, no dia 2/9, com a banda de heavy metal inglesa Iron Maiden.

O primeiro dia a esgotar, claro, foi o do canadense Bieber, que acumula uma horda de fãs pelo mundo. Em doze minutos não havia sequer um bilhete sequer para contar história. Em seguida, a banda Coldplay foi a mais requisita, tendo os convites esgotados em apenas 27 minutos.

Os ingressos para o festival custam 625 reais, no caso da meia-entrada o valor cai para 312,50 reais.