Influenciadores disparam sobre atores na briga por ‘publi’ no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Antes de existir o “mundo fantástico da internet”, os principais rostos de produtos comercializados eram atores de renome, em sua maioria oriundos da televisão, dispostos na chamada mídia tradicional. Porém, com a vida online caminhando a passos largos, influenciadores tomaram a dianteira e se tornaram o maior investimento de publicidades em todos os espaços, algo que também se reflete no Rock In Rio. Saem nomes como Juliana Paes, Cleo, Paolla Oliveira; e entram Pequena Lo, Jade Picon, Sasha, entre outros.

O festival, que é ornado de patrocinadores por todos os lados, abriu em peso o espaço para os influencers marcarem presença em seus estandes. Eles são celebridades das redes sociais, nunca fizeram nada além de dancinhas engraçadas, relatos de seu dia a dia sob filtros e piadas diversas em nichos temáticos (de dicas de make a dietas e exercícios fitness).

O fenômeno de valorização publicitária desse pessoal nativo digital, no entanto, não é bem visto entre os artistas. Questionada pela coluna GENTE, a turma “digital” responde como tem encarado o desafio de ocupar espaços publicitários antes destinados a celebridades televisivas. O assunto, claro, segue quente – principalmente porque envolve cifras altas de cachês.

Valentina Bandeira: “Sou atriz de formação e fiz o caminho inverso, fui da televisão para a Internet; e quando fiz esse caminho, fui muito bem recebida. Então por que não pode ser ao contrário também?”.

Clapivara: “Quando critico isso (o de influencers tomando conta das marcas e até das novelas) é mais pela indústria do que pelos indivíduos em si. Quando comecei a atuar e a aparecer, tinha poucos seguidores, mas não era esse megazord (gíria para algo com “força bruta”) que existe nos dias de hoje. Apesar de saber que pela minha influência ganhei uma mega oportunidade, acho que o problema maior é a indústria que prioriza pessoas que têm mais exposição”.

Lucas Abreu: “Acho que tem espaço para todo mundo no mercado, além disso tudo são fases, teve a fase dos atores, agora é dos influenciadores. A gente não está roubando espaço, tem espaço para todo mundo. Cada marca tem seu momento. Quando quiser chamar um ator, chama o ator; e quando quiser chamar o influenciador, chama o influenciador”.

Pequena Lo: “Estou todos os dias vindo trabalhar com as marcas e é muito legal. Ao mesmo tempo que a gente trabalha, também tem um pouquinho de tempo para aproveitar os shows. É um momento de networking. Não tenho conta exata de quantos stories faço. Vou mostrando as principais coisas que a galera queira ver”.

Alane: “Estou realizando um sonho, trabalhando e curtindo, está sendo incrível. Nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo consegue, então é ótimo. Nunca contei a quantidade de fotos, mas é muita coisa, e eu adoro. Não sou uma pessoa que costuma sair tanto; e quando saio, vejo o carinho das pessoas, sou emocionada, aí eu choro, fico feliz”.

