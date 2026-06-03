A influenciadora Paola Antonini estreia em um longa-metragem e assume seu primeiro protagonismo em Deixa Acontecer, nova comédia romântica musical dos Estúdios Globo. No filme, ela interpreta Marina, uma jovem mineira que nunca permitiu que a deficiência física limitasse seus sonhos. Amputada ainda na infância após um acidente, Marina cresceu cercada de cuidado e afeto e sente que chegou a hora de assumir o controle da própria vida. Após anos de dedicação aos estudos, é aprovada em uma renomada faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e, mesmo diante da resistência dos pais, decide deixar Uberlândia rumo à capital fluminense. Já no Rio, Marina conhece João Mendes (João Vitor Silva), astro do pagode em crise, e aceita um namoro de fachada que acaba despertando sentimentos inesperados.

“Estar aqui, sendo protagonista de uma comédia romântica, é muito mais do que a realização de um sonho. Esse é um lugar em que eu não me visualizava ocupando. E ver que a Marina era retratada dentro da história de uma forma tão linda e empoderada foi ainda mais além do que podia imaginar. É muito importante, principalmente para as gerações que estão crescendo — tanto as crianças com deficiência quanto as sem — perceberem que uma pessoa PCD pode chegar aonde quiser. E o fato de ser uma comédia romântica que mostra uma menina com deficiência se apaixonando e vivendo o amor é muito especial”, afirma Paola. Criado e escrito por Renata Corrêa, o filme estreia no dia 11 de junho, no Telecine.

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