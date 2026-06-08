Influenciador lucra alto após vídeos de OVNI no Paraná

O influenciador Maik Leão viralizou nas redes sociais após afirmar ter presenciado um suposto OVNI no sítio dele, localizado em Campo Largo, no Paraná. Com um conteúdo focado em resgate de animais e a vida na propriedade rural, ele agora lucra com publicidades no Instagram, que já conta com mais de 2,5 milhões de seguidores. Só no final de semana, Maik publicou conteúdos em parceria com o SBT, com um outlet da região onde vive, e com o Burger King. Ao longo dos últimos dias, também fechou contratos com a Apple TV, uma marca de chás, e o Magazine Luiza.



Apesar do sucesso nas publis, ele falou recentemente sobre o impacto negativo da repercussão em sua vida. “Minha vida está um caos. Do lado bom e de um lado negativo. O bom é ter uma projeção de dar uma vida melhor para os meus pais, mostrar a realidade do interior, que precisa de muita melhora. E o lado ruim é que a internet é muito maldosa com a gente, estou aprendendo a lidar com isso ainda. Não postaria isso se soubesse que ia ter arma apontada para os meus pais, desbafou ele na tarde deste domingo, 7, em entrevista ao programa Domingo Legal, do SBT.

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