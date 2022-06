Indigesto? O cardápio do jantar de Lira com Bolsonaro e Gilmar Mendes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve na noite desta quarta-feira, 22, no jantar oferecido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), na residência oficial da Câmara, Lago Sul, em Brasília. E esteve ao lado de aliados e opositores, incluindo ministros do STF, como Alexandre de Moraes. O encontro homenageou os vinte anos de atuação do decano Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal (STF). “Ontem fui num jantar aqui. Um jantar, vamos dizer, institucional, convidado pelo Arthur Lira. Tava lá Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, um cara do PCdoB de SP, Lewandowski…”, disse Bolsonaro a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada na manhã desta quinta-feira, 23. VEJA apurou que foram servidos: salada verde com molho de iogurte, escalopinho de mignon ao molho madeira, arroz piamontese, legumes refogados e feijão tropeiro. Indigesto? Nem tanto.