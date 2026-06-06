Indicada ao Oscar, Inga Ibsdotter Lilleaas engata projeto com Wagner Moura
Atriz disse ser fã do brasileiro
A atriz Inga Ibsdotter Lilleaas, 37 anos, deixou a Noruega, há duas décadas, para fazer um intercâmbio cultural em Goiás e não tirou mais o Brasil da cabeça. Pois logo estará de volta ao país para gravar A Estrangeira, cinebiografia de Claudia Andujar, a fotógrafa suíça que sobreviveu ao Holocausto e encampou a luta pelos Yanomami. “Não consigo pensar em projeto melhor para fazer no momento”, empolga-se ela, que atuou no drama norueguês Valor Sentimental e pelo papel recebeu uma indicação ao Oscar. Foi no circuito das estatuetas que esbarrou com Wagner Moura, que também atuará no novo longa, do qual é produtor, e que a chamou para estrelar o filme. Inga, que conta ter aprendido português de tanto que assistiu a seus trabalhos, aceitou de cara o convite. “Eu via tudo do Wagner, até as novelas”, conta a atriz.
Com reportagem de Luciana Azevedo e Tatiana Moura
Publicado em VEJA de 5 de junho de 2026, edição nº 2998