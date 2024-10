Inauguração badalada reúne empresários, políticos rivais e famosos no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Roxy Dinner Show fez sua grande estreia na noite desta quinta-feira, 17, em Copacabana, no Rio, unindo de empresários e celebridades a políticos, incluindo os de diferentes vertentes, numa mesma foto. Tal como o clima da cidade agrega. Tudo junto e misturado. Com investimento de 67 milhões de reais, o antigo cinema de 1938, que agora abriga um espaço de 4.400 metros quadrados, abriu suas portas com o espetáculo Aquele Abraço, criado pelo diretor artístico Abel Gomes.

Em noite de badalação, o empresário Alexandre Accioly, à frente do projeto, recepcionou os 500 convidados com um coquetel no novo e suntuoso foyer. Depois foram direcionados ao salão principal, onde acontece o serviço de jantar e show. Gilberto Gil e a mulher Flora Gil, a atriz Betty Faria, o cantor Belo, o empresário de TV Boni, além do governador do Rio, Cláudio Castro, e o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite prestigiaram a estreia do novo equipamento cultural da cidade.

A apresentação é uma viagem pelo Brasil, que celebra a diversidade e a alegria do país. Os convidados assistiram em primeira mão ao espetáculo de 1h40 de duração, que passeia por alguns dos mais conhecidos repertórios musicais das cinco regiões – com direito a funk, frevo, bossa nova e outros ritmos. Se falta uma linha narrativa à apresentação, com alguns momentos repetitivos e estereotipados (paulistas de terno, por exemplo), além de ausências imperdoáveis (maracatu e carimbó, para citar apenas dois), por outro lado os figurinos são belíssimos. Confira a seleção da coluna GENTE, que esteve na inauguração.

SERVIÇO: Roxy Dinner Show – Rua Bolivar, 45 – Copacabana, RJ. Quinta a sábado das 19h30 às 23h15, domingo das 19h às 22h45.