Imagens mostram últimos meses de atriz de ‘O Chamado’ em situação de rua

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Um vídeo divulgado nesta quarta-feira, 17, mostra Daveigh Chase em situação de vulnerabilidade nas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, poucos meses antes de sua morte. Conhecida por interpretar a assustadora Samara em O Chamado (2002) e por dar voz à personagem Lilo na animação Lilo & Stitch, a atriz morreu na última terça-feira, 16, aos 35 anos. Nas imagens, registradas na região de Skid Row, área conhecida pela concentração de pessoas em situação de rua na cidade, a atriz aparece bastante debilitada.

As buscas por Daveigh começaram há cerca de um ano quando o empresário da artista, John Ryan, e sua irmã, Gaia Brown, contrataram um detetive particular para encontrá-la devido ao seu delicado estado de saúde. No fim de 2025, ela foi vista extremamente magra, quase inconsciente, e vivendo nas ruas. Ryan chegou a conversar com Chase para resgatá-la e levá-la a uma clínica de reabilitação, mas não a encontrou quando chegou ao local onde estaria vivendo.

Daveigh morreu em decorrência de meningite e uma grave infecção sanguínea que evoluiu para sepse, de acordo com o TMZ. Ela havia sido internada no início do mês por causa de um quadro de desnutrição.

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Astro mirim dos anos 2000, Daveigh Chase ganhou projeção internacional ao viver Samara Morgan na franquia O Chamado e ao dublar Lilo em Lilo & Stitch. Ela também participou de produções como Donnie Darko e da versão em inglês de A Viagem de Chihiro.

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