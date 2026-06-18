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Cultura

Imagens mostram últimos meses de atriz de ‘O Chamado’ em situação de rua

Daveigh Chase morreu nesta terça-feira, 16, aos 35 anos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 09h49 | Atualizado em 18 jun 2026, 09h50
A atriz Daveigh Chase, conhecida na infância por interpretar a Samara de 'O Chamado'
A atriz Daveigh Chase, conhecida na infância por interpretar a Samara de 'O Chamado' (Reprodução/Instagram)
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Imagens mostram últimos meses de atriz de ‘O Chamado’ em situação de rua Priorize VEJA no Google

Um vídeo divulgado nesta quarta-feira, 17, mostra Daveigh Chase em situação de vulnerabilidade nas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, poucos meses antes de sua morte. Conhecida por interpretar a assustadora Samara em O Chamado (2002) e por dar voz à personagem Lilo na animação Lilo & Stitch, a atriz morreu na última terça-feira, 16, aos 35 anos. Nas imagens, registradas na região de Skid Row, área conhecida pela concentração de pessoas em situação de rua na cidade, a atriz aparece bastante debilitada.

As buscas por Daveigh começaram há cerca de um ano quando o empresário da artista, John Ryan, e sua irmã, Gaia Brown, contrataram um detetive particular para encontrá-la devido ao seu delicado estado de saúde. No fim de 2025, ela foi vista extremamente magra, quase inconsciente, e vivendo nas ruas. Ryan chegou a conversar com Chase para resgatá-la e levá-la a uma clínica de reabilitação, mas não a encontrou quando chegou ao local onde estaria vivendo.

Duas imagens lado a lado mostram uma pessoa deitada em uma cama, com um celular na mão direita exibindo uma pesquisa sobre Drought Chase
Daveigh Chase, atriz de ‘O Chamado’, meses antes de morrer (Redes sociais/Reprodução)

Daveigh morreu em decorrência de meningite e uma grave infecção sanguínea que evoluiu para sepse, de acordo com o TMZ. Ela havia sido internada no início do mês por causa de um quadro de desnutrição.

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Astro mirim dos anos 2000, Daveigh Chase ganhou projeção internacional ao viver Samara Morgan na franquia O Chamado e ao dublar Lilo em Lilo & Stitch. Ela também participou de produções como Donnie Darko e da versão em inglês de A Viagem de Chihiro.

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