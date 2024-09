Iglu? Espaço destoa do clima quente do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio ao calor com sensação térmica de mais de 40 graus na Cidade do Rock, um espaço cenográfico chama atenção do público presente neste sábado, 14. Em formato oval e totalmente branco, imitando gelo, uma loja de departamento trouxe uma coleção especial inspirada no festival e que tem uma sessão com peças exclusivas, entre elas jaquetas jeans e calças compridas, além de blusas cheias de brilho. Peças que nada tem a ver com o forte calor que faz no Rio de Janeiro, durante essa edição do Rock in Rio. O iglu fica numa área ao lado de uma construção inspirada nas obras de Gaudí, Taj Mahal e Teatro Municipal.