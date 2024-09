Idosa cai em golpe por acreditar ser ‘namorada’ de Elon Musk

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma idosa de 79 anos foi vítima de um golpe nesta segunda-feira, 23, por acreditar estar namorando o empresário Elon Musk, dono da plataforma X, perdendo mais de 3.000 reais. A moradora de Toledo, no Paraná, estava em um supermercado realizando compras de cartões da Apple Store, encontrados em quase todos os estabelecimentos comerciais no Brasil com preços que variam de 20 a 200 reais com recarga. Após a compra, o cartão é liberado para uso.

Ao ser questionada pelo gerente do local, a mulher afirmou que estava namorando uma figura “internacional”, que pediu a ela para fazer as compras do cartões. Em troca, seu “namorado” iria recompensá-la com mais dinheiro. Após a explicação, os funcionários acionaram a polícia. De acordo com ela, Musk iria visitá-la no Brasil e traria a quantia em dólares, mas antes precisava enviar fotos do cartões adquiridos pelo WhatsApp. Segundo as autoridades, que inspecionaram o telefone, a discagem do golpista era da Nigéria.