Ícone dos anos 80, Rosana reaparece e chama atenção pela aparência

Sumida da televisão, a cantora Rosana, de 68 anos, fez uma rara aparição no quadro Lip Sync, uma das atrações do Domingão com Huck. Nas redes sociais, sua participação deu o que falar. Muitos destacaram sua aparência diferente, devido a plásticas. A cantora ficou famosa nos programas de Silvio Santos e Chacrinha, com o hit O Amor e o Poder, sucesso até hoje nos karaokês.