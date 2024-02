Humberto Carrão esnoba presença de Grazi e beija atriz de ‘Renascer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na segunda noite dos desfiles das escolas do Grupo Especial do carnaval carioca, na segunda-feira, 12, os camarotes “bombaram” de famosos, assim como a avenida. Em um dos espaços vips, Humberto Carrão, 32, e Grazi Massafera, 41, apontados como um novo casal, se esbarraram na folia. “Eu não sabia que a Grazi estava aqui hoje, acabei de saber, um prato cheio para vocês”. Ela, por outro lado, fugiu da pergunta e afirmou que estava com a família. “Decidi em cima da hora vir com a minha família curtir uma noite de carnaval, trouxe todos comigo, estou adorando”. No final da noite, o ator foi visto aos beijos com outra pessoa: Duda Santos, 23, sua parceira de elenco na novela Renascer, da TV Globo. Apesar disso, tanto Carrão quanto Duda negaram que estejam juntos.

