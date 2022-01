Hospital abriu uma perigosa exceção para Jair Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Bolsonaro deixou o Vila Nova Star, em São Paulo, na manhã desta quarta (5), mas antes de ser liberado teve tempo de quebrar o protocolo de segurança do hospital. Internado por três dias para tratar de uma obstrução intestinal, o presidente caminhou pelas áreas internas da casa de saúde sem usar máscara de proteção, assim como os dois homens que o acompanhavam.

Procurado por VEJA, o Vila Nova Star admitiu que o uso de máscara “é obrigatório dentro das dependências do hospital, inclusive nos quartos”. Alegou ainda que a equipe assistencial da casa de saúde “orienta continuamente pacientes e visitantes a seguirem os protocolos”, mas as normas de segurança que regem a internação do presidente, internado numa área exclusiva, “são de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional”.