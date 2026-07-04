Homem compra briga com vizinhos por pedaço do Muro de Berlim no seu jardim

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Steven Thorpe, 65, comprou uma briga com sua a vizinhança em Herne Hill, no sul de Londres, quando colocou uma parte de 2,8 toneladas e 3,1 metros de altura do famoso Muro de Berlim nos fundos de sua casa, em fevereiro deste ano. Ele agora está sendo investigado pelo Conselho de Southwark, depois que um vizinho apontou que ele não tinha licença de construção e fez uma reclamação.

O promotor imobiliário afirma que não sabia que precisava de autorização e espera agora que a autoridade lhe dê o sinal verde retroativamente. Ele diz que crianças da vizinhança vêm ver o muro e que até imprimiu um folheto informativo. “A maioria dos meus vizinhos parece apoiar bastante a ideia”, disse ao The Sun.

Steven costumava visitar a Alemanha entre 1986 e 1991, quando seu time, o Clifton Rugby Club, jogava contra o Exército Britânico que estava baseado naquele país. Ele comprou o muro de um fazendeiro da Alemanha Oriental por uma quantia não divulgada e afirmou que o processo de trazer o muro da Alemanha para o Reino Unido levou dois anos, devido à burocracia e à “grande quantidade de papelada” causada pelos pedidos de licenças de exportação e importação, além da logística de transporte.

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