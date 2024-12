História de ‘advogado ostentação’ será adaptada para o cinema

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A história do advogado Marcos Vinícius Borges, conhecido como “advogado ostentação”, vai ganhar adaptação cinematográfica que promete capturar uma vida repleta de desafios e polêmicas. Conhecido pelo estilo de vida luxuoso exibido nas redes sociais, Marcos se tornou um dos personagens mais comentados do cenário jurídico brasileiro em 2024. Sua fama, no entanto, vai muito além do estilo ostentatório: está ligada às controvérsias que marcaram sua carreira e vida pessoal. O projeto está com a Netflix na fase de orçamento e curadoria da produtora.

Marcos Vinícius se destacou por atuar em defesas polêmicas e de alta complexidade, o que o colocou no centro de discussões. Sua postura ousada em questionar autoridades também gerou repercussão, rendendo tanto admiradores quanto inimigos. Sua defesa de clientes em processos de alto risco lhe conferiu uma série de críticas, principalmente no meio jurídico, que o acuou de “mercantilizar” a profissão.

Em agosto de 2023, a vida de Marcos Vinícius passou por outro obstáculo. Ele foi suspenso por 35 dias do exercício da advocacia, após ser punido por infrações éticas em razão da ostentação apresentada em seu perfil nas redes sociais. A suspensão, no entanto, não o abateu, e durante esse período, escreveu e lançou o livro Ostentando Conhecimento: A Defesa Não Para, no qual compartilhou sua visão sobre a advocacia, o mercado jurídico e a ética na profissão. Uma tentativa de homicídio em seu escritório, no exercício da profissão e até hoje não solucionado, levantou especulações sobre os inimigos que teria feito ao longo da carreira.

A visibilidade também foi sua base do seu eleitorado para ingressar na política, elegendo-se vereador em sua cidade com investimento próprio, se recusando a usar dinheiro público. O criminalista lançou sua candidatura em Sinop (MT), pelo PSDB. Em sua declaração à Justiça Eleitoral, informou possuir patrimônio de 1 milhão de reais, incluindo um carro de luxo avaliado em 450 mil reais. O filme abordará um dos casos mais marcantes da carreira do advogado: sua atuação inicial no caso da chacina de Sinop, em que um homem matou sete pessoas em um bar. O projeto está em pré-produção e tem estreia prevista para meados de 2025.

