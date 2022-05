Hillary Clinton surge no Met Gala de vestido com mensagem feminista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex-Secretária de Estado e ex-primeira-dama norte-americana, Hillary Clinton, de 74 anos, participou do Met Gala, na noite de segunda-feira (2), no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

Em um longo bordeaux da grife Joseph Altuzarra, ela homenageou importantes mulheres da história dos Estados Unidos, ao trazer seus nomes bordados na dobra do busto e na bainha da roupa – tais como Madeline Albright, Abigail Adams, Harriet Tubman, Rosa Parks e Lady Bird Johnson, além de sua mãe, Dorothy Rodham.

O dress code da noite pedia glamour dourado. Em vez disso, Altuzarra se inspirou nas colchas caseiras utilizadas no país na segunda metade do século XIX, quando as americanas bordavam nomes de familiares em retalhos.

Hillary foi secretária de Estado dos Estados Unidos de 2009 a 2013, senadora por Nova Iorque entre 2001 e 2009, primeira-dama de 1993 a 2001 (governo Bill Clinton), e foi a candidata do Partido Democrata à presidência na eleição de 2016.