Hermes Inocencio lança coleção masculina inspirada em Frida Khalo

O agito tomou conta de Ipanema, zona sul do Rio, na festa anual do estilista Hermes Inocencio, neste sábado, 7. Hermes lançou sua coleção verão 2025 Flores de Frida, inspirada na artista plástica mexicana Frida Khalo. O ator Igor Maués, que interpreta o sodomita Baraka na série Reis, da Record, é o novo rosto da campanha. A festa, ao som da música eletrônica do DJ Waldo Lobo, teve ainda comidinhas do buffet de Roberto Moura. Roberto Birindelli, Claudia Melo, Larissa Rodrigues, Ines Galvão, Yara Castanha, Kenny Alberti, Marcus Tardin, Van Furlanetti, entre outros, passaram por lá.

“Sempre fui um fã ardoroso de Frida Kahlo. Acho enigmática sua figura, gosto da forma excêntrica como se vestia, a mistura de cores, a diversidade das texturas nos tecidos e bordados. Tudo isso foi a referência para a concretização da coleção. As cores quentes refletem não só dessa coleção, mas fazem parte do DNA da grife como um todo. Somos conhecidos pelos tons fortes e o mix de estampas. O Rio é muito colorido naturalmente, e sobre tudo no verão, cor é fundamental. Nessa coleção, faço uma provocação para que o homem não leve o dia a dia tão a sério, sinta mais a brisa do mar desse imenso litoral que temos Brasil afora e espero refletir isso nas roupas”, disse Hermes para a coluna GENTE.

