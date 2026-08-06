Herdeira de Ana Maria Braga se declara às filhas após separação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, fez uma declaração de amor às suas herdeiras mais velhas: Joana, de 15, e Maria, de 11, nesta quinta-feira, 6, da relação com seu primeiro marido, Paschoal Feola. “Tenho meus dias e caminhos floridos graças ao jardim secreto que cultivo com muita dedicação e esmero sem perder a vigília para as regas, adubos e podas que são a própria expressão de todo o amor do mundo. Joana e Maria, flores perenes a quem devo muito da minha bem-aventurança, obrigada por serem exatamente quem são!”, escreveu no Instagram.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

A declaração acontece em meio ao término conturbado do seu casamento de cerca de seis anos com o professor de ioga colombiano Badarik González. O fim do relacionamento ganhou destaque depois que veio à tona que Mariana pediu uma medida protetiva contra o ex-marido.

https://youtu.be/vJ2uZ6hGhSI?si=R5s3v7tic_mK-uxc

Continua após a publicidade

As ações de indenização que deram o que falar em 2026