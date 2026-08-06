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Cultura

Herdeira de Ana Maria Braga se declara às filhas após separação

Mariana Maffeis pediu medida protetiva contra o ex-marido

Por Giovanna Fraguito 6 ago 2026, 17h28 | Atualizado em 6 ago 2026, 17h45
Mariana Maffeis e filhas
 (Reprodução/Instagram)
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Herdeira de Ana Maria Braga se declara às filhas após separação Priorizar nos meus resultados Google

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, fez uma declaração de amor às suas herdeiras mais velhas: Joana, de 15, e Maria, de 11, nesta quinta-feira, 6, da relação com seu primeiro marido, Paschoal Feola. “Tenho meus dias e caminhos floridos graças ao jardim secreto que cultivo com muita dedicação e esmero sem perder a vigília para as regas, adubos e podas que são a própria expressão de todo o amor do mundo. Joana e Maria, flores perenes a quem devo muito da minha bem-aventurança, obrigada por serem exatamente quem são!”, escreveu no Instagram.

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A declaração acontece em meio ao término conturbado do seu casamento de cerca de seis anos com o professor de ioga colombiano Badarik González. O fim do relacionamento ganhou destaque depois que veio à tona que Mariana pediu uma medida protetiva contra o ex-marido.

https://youtu.be/vJ2uZ6hGhSI?si=R5s3v7tic_mK-uxc

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