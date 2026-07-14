Herança milionária da atriz de ‘O Chamado’ vira alvo de disputa

A atriz Daveigh Chase, que morreu no mês passado, aos 35 anos, foi vista morando nas ruas de Los Angeles em seus últimos dias de vida, situação contrastante com o patrimônio de 400 mil dólares (cerca de 2 milhões de reais na cotação atual), que agora é alvo de uma disputa judicial. Conhecida por viver a personagem Samara em O Chamado, ela não deixou testamento ou herdeiros. Com base nessa situação, sua mãe, Cathy Chase, solicitou ao tribunal que seja nomeada administradora do espólio. Segundo documentos obtidos pelo site Page Six, Cathy acredita que o pai de Daveigh, John Schwallier, “reside nas Filipinas, em endereço desconhecido”, mas também “mantém propriedades” em Las Vegas, e reconhece o montante do patrimônio deixado pela filha.

Logo após notícias sobre a morte da atriz, um suposto namorado, Roy Hernandez, criou uma campanha de vaquinha virtual para ajudá-la a “encontrar conforto e paz” em seus últimos dias de vida. No entanto, o ex-empresário de Daveigh, John Ryan, pediu posteriormente aos fãs que não fizessem doações para Hernandez. “Aparentemente, um homem que diz ser ‘namorado’ dela — e de quem nenhum de nós, amigos ou familiares, jamais ouvira falar — criou uma campanha no GoFundMe ‘em nome dela e de sua família’, indicando-a como a organizadora”, disse Ryan ao The New York Post.

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