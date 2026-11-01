Heloisa Périssé comenta sobre relação aberta, tema de novo projeto
Atriz está às voltas com a série 'Casamento Aberto e Outras Coisas que Não Existem'
Depois de décadas na TV e no cinema, Heloisa Périssé, 60, diz que só aceita trabalho novo quando bate aquele encanto pela personagem, como ocorre na série Casamento Aberto e Outras Coisas que Não Existem, em produção pela Netflix. A trama gira em torno de um casal que decide abrir o relacionamento e precisa se entender em meio às complexidades do arranjo. “Isso não é para mim”, diz a bem-humorada atriz, que assumiu o namoro com a diretora Leticia Prisco após 22 anos de casamento com o diretor Mauro Farias. “Aprendi a acolher essas surpresas com o coração aberto. A vida surpreende a gente de maneiras lindas”, filosofa.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019