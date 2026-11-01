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Cultura

Heloisa Périssé comenta sobre relação aberta, tema de novo projeto

Atriz está às voltas com a série 'Casamento Aberto e Outras Coisas que Não Existem'

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 07h00
Mulher loira de meia-idade, sorrindo, com cabelo ondulado na altura dos ombros, vestindo um suéter vermelho de mangas longas e boca de sino, com um colar de cruz prateado. Ela está com as mãos na cintura, em fundo branco
Heloisa Périssé (Daniela Toviansky/TV Globo/.)
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Heloisa Périssé comenta sobre relação aberta, tema de novo projeto Priorize VEJA no Google

Depois de décadas na TV e no cinema, Heloisa Périssé, 60, diz que só aceita trabalho novo quando bate aquele encanto pela personagem, como ocorre na série Casamento Aberto e Outras Coisas que Não Existem, em produção pela Netflix. A trama gira em torno de um casal que decide abrir o relacionamento e precisa se entender em meio às complexidades do arranjo. “Isso não é para mim”, diz a bem-­humorada atriz, que assumiu o namoro com a diretora Leticia Prisco após 22 anos de casamento com o diretor Mauro Farias. “Aprendi a acolher essas surpresas com o coração aberto. A vida surpreende a gente de maneiras lindas”, filosofa.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019

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